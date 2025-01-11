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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1702 года (Великобритания, Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1702 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1702 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1702
  • Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1702 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 280 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

Сохранность
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  • Spink (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1702 на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1702 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1702 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1702 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1702 на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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