Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1702 года (Великобритания, Вильгельм III)
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1702
- Правитель Вильгельм III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1702 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 280 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.
Сохранность
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