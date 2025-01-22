flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1702 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1702 Первый тип портрета
Средняя цена 8700 $
Продажи
2 34
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1702 До объединения
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты (Вильгельм III)

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1702
Средняя цена 110 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты (Анна)

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1702 Первый тип портрета
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1702 Первый тип портрета Перья в углах
Средняя цена 680 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1702 Первый тип портрета VIGO
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 74
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть