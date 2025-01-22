Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1702 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1702
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1702 года "Первый тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Spink UK за 28000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4087 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Для продажи 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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