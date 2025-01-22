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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1702 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 гинея 1702 года "Первый тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1702 года "Первый тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1702
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1702 года "Первый тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Spink UK за 28000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4087 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 25, 2015
Продавец Spink
Дата 25 марта 2015
Сохранность FR
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность MS60 NGC
К аукциону
Великобритания 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1702 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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