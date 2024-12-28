Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Золотые монеты 1 гинея Анны - Великобритания
1 гинея 1702-1707Первый тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1702 2 341703 VIGO 0 41705 0 71706 0 51707 До объединения 0 6
1 гинея 1707-1708Первый тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1707 После объединения 0 81707 После объединения. Слон и замок 0 21708 0 21708 Слон и замок 0 0
1 гинея 1707-1709Второй тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1707 После объединения 0 21708 0 121708 Слон и замок 0 21709 0 271709 Слон и замок 0 12
1 гинея 1710-1714Третий тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1710 0 491711 0 431712 0 381713 3 1491714 2 216
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