flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1703 года "Первый тип портрета". VIGO (Великобритания, Анна)

Разновидность: VIGO

Аверс монеты - 1 гинея 1703 года "Первый тип портрета" VIGO - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1703 года "Первый тип портрета" VIGO - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1703
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1703 года "Первый тип портрета". VIGO. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 гинея 1703 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
109745 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Великобритания 1 гинея 1703 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
80000 $
Цена в валюте аукциона 80000 USD
Великобритания 1 гинея 1703 "Первый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - August 30, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 30 августа 2007
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1703 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - July 23, 2003
Продавец Spink
Дата 23 июля 2003
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1703 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1703 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть