Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1703 года "Первый тип портрета". VIGO (Великобритания, Анна)
Разновидность: VIGO
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1703
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1703 года "Первый тип портрета". VIGO. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
109745 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
80000 $
Цена в валюте аукциона 80000 USD
Где продать?
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