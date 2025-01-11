Каталог монет Анны (1702-1714)

Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Монеты Анны с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $470 - 0 41
Великобритания, Анна
1/2 кроны (Полукрона) 1706. Розы и перья в углах
Золото $8,700 $27,000 2 34
Великобритания, Анна
1 гинея 1702 "Первый тип портрета"
Золото $7,500 - 0 1
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1702 "До объединения"
Золото $1,900 - 0 5
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1709 "После объединения"
Золото $2,000 - 0 11
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1712 "После объединения"
Серебро $680 - 0 28
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета". Перья в углах
Золото $5,300 - 0 9
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1705 "До объединения"
Серебро $880 - 0 6
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1709 E "Эдинбургский портрет"
Серебро $440 - 0 26
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1710 "Третий тип портрета". Розы и перья в углах
Золото $4,500 - 2 216
Великобритания, Анна
1 гинея 1714 "Третий тип портрета"
Золото $3,000 - 0 27
Великобритания, Анна
1 гинея 1709 "Второй тип портрета"
Серебро $120 - 0 9
Великобритания, Анна
6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет"
Серебро $220 - 0 82
Великобритания, Анна
1/2 кроны (Полукрона) 1712. Розы и перья в углах
Серебро $590 - 0 290
Великобритания, Анна
1 крона 1707 E "Второй тип портрета". После объединения
Серебро - - 0 0
Великобритания, Анна
3 пенса 1705
Золото $3,900 - 0 38
Великобритания, Анна
1 гинея 1712 "Третий тип портрета"
Серебро $50 - 0 1
Великобритания, Анна
4 пенса (1 Грот) 1706
Серебро $440 - 0 27
Великобритания, Анна
6 пенсов 1705. Старый тип щитов. Перья в углах
Серебро $100 - 0 5
Великобритания, Анна
3 пенса 1704
Золото $11,000 - 1 29
Великобритания, Анна
2 гинеи 1709 "После объединения"
Золото $450,000 - 0 10
Великобритания, Анна
5 гиней 1703 "До объединения". VIGO
Серебро $140 - 0 7
Великобритания, Анна
3 пенса 1713
Серебро $80 - 0 1
Великобритания, Анна
4 пенса (1 Грот) 1709
Серебро $490 - 0 45
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах
Золото $55,000 - 0 21
Великобритания, Анна
5 гиней 1713 "После объединения"
Золото $20,000 - 0 2
Великобритания, Анна
1 гинея 1708 "Второй тип портрета". Слон и замок
Золото $2,000 - 0 8
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1707 "После объединения"
Серебро $130 - 0 3
Великобритания, Анна
4 пенса (1 Грот) 1710
Серебро $430 - 0 1
Великобритания, Анна
4 пенса (1 Грот) 1713
Серебро $3,200 - 2 161
Великобритания, Анна
1 крона 1707 "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. До объединения
Золото $8,700 - 0 16
Великобритания, Анна
2 гинеи 1714 "После объединения"
Золото $3,400 - 0 6
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1708 "После объединения"
Золото $95,000 - 0 4
Великобритания, Анна
1 гинея 1703 "Первый тип портрета". VIGO
Серебро $45 - 0 4
Великобритания, Анна
2 пенса 1706
Серебро $180 - 0 197
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1711 "Четвёртый тип портрета"
Серебро $1,400 - 0 36
Великобритания, Анна
1/2 кроны (Полукрона) 1704. Перья в углах
Серебро $1,900 - 0 9
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета"
Золото $57,000 - 0 29
Великобритания, Анна
5 гиней 1711 "После объединения"
Серебро $180 - 0 3
Великобритания, Анна
Пенни 1713
Серебро $30 - 0 1
Великобритания, Анна
2 пенса 1713
Серебро $110 - 0 1
Великобритания, Анна
Пенни 1705
Серебро $1,700 - 0 74
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета". VIGO
Серебро $840 - 0 20
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет"
Серебро $580 - 0 30
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах
Серебро $130 - 0 2
Великобритания, Анна
Пенни 1706
Серебро $290 - 0 31
Великобритания, Анна
6 пенсов 1707. После объединения. Перья в углах
Серебро $460 - 0 11
Великобритания, Анна
6 пенсов 1705. Старый тип щитов
Серебро $230 - 0 10
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах
Золото $4,300 - 0 37
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1710 "После объединения"
Золото $2,700 - 0 33
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1711 "После объединения"
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