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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Каталог монет Анны (1702-1714)

Всего добавлено монет: 154

Период чеканки Анны
Каталог монет Анна 1702-1714
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Монеты Анны с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 кроны (Полукрона) 1706. Розы и перья в углах
 Серебро $470 - 0 41Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 гинея 1702 "Первый тип портрета"
 Золото $8,700 $27,000 2 34Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1702 "До объединения"
 Золото $7,500 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1709 "После объединения"
 Золото $1,900 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1712 "После объединения"
 Золото $2,000 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета". Перья в углах
 Серебро $680 - 0 28Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1705 "До объединения"
 Золото $5,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1709 E "Эдинбургский портрет"
 Серебро $880 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1710 "Третий тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $440 - 0 26Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 гинея 1714 "Третий тип портрета"
 Золото $4,500 - 2 216Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 гинея 1709 "Второй тип портрета"
 Золото $3,000 - 0 27Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет"
 Серебро $120 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 кроны (Полукрона) 1712. Розы и перья в углах
 Серебро $220 - 0 82Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 крона 1707 E "Второй тип портрета". После объединения
 Серебро $590 - 0 290Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
3 пенса 1705
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 гинея 1712 "Третий тип портрета"
 Золото $3,900 - 0 38Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
4 пенса (1 Грот) 1706
 Серебро $50 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
6 пенсов 1705. Старый тип щитов. Перья в углах
 Серебро $440 - 0 27Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
3 пенса 1704
 Серебро $100 - 0 5Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
2 гинеи 1709 "После объединения"
 Золото $11,000 - 1 29Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
5 гиней 1703 "До объединения". VIGO
 Золото $450,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
3 пенса 1713
 Серебро $140 - 0 7Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
4 пенса (1 Грот) 1709
 Серебро $80 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $490 - 0 45Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
5 гиней 1713 "После объединения"
 Золото $55,000 - 0 21Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 гинея 1708 "Второй тип портрета". Слон и замок
 Золото $20,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1707 "После объединения"
 Золото $2,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
4 пенса (1 Грот) 1710
 Серебро $130 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
4 пенса (1 Грот) 1713
 Серебро $430 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 крона 1707 "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. До объединения
 Серебро $3,200 - 2 161Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
2 гинеи 1714 "После объединения"
 Золото $8,700 - 0 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1708 "После объединения"
 Золото $3,400 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 гинея 1703 "Первый тип портрета". VIGO
 Золото $95,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
2 пенса 1706
 Серебро $45 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1711 "Четвёртый тип портрета"
 Серебро $180 - 0 197Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 кроны (Полукрона) 1704. Перья в углах
 Серебро $1,400 - 0 36Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета"
 Серебро $1,900 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
5 гиней 1711 "После объединения"
 Золото $57,000 - 0 29Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
Пенни 1713
 Серебро $180 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
2 пенса 1713
 Серебро $30 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
Пенни 1705
 Серебро $110 - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета". VIGO
 Серебро $1,700 - 0 74Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет"
 Серебро $840 - 0 20Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $580 - 0 30Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
Пенни 1706
 Серебро $130 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
6 пенсов 1707. После объединения. Перья в углах
 Серебро $290 - 0 31Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
6 пенсов 1705. Старый тип щитов
 Серебро $460 - 0 11Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах
 Серебро $230 - 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1710 "После объединения"
 Золото $4,300 - 0 37Coin photo Coin photo
Великобритания, Анна
1/2 гинеи 1711 "После объединения"
 Золото $2,700 - 0 33
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