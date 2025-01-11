Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1710 года. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1710
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1710 года. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2171 проданному на аукционе Spink UK за 1500 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2016.
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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