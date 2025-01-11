1/2 кроны (Полукрона) 1710 года. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1710 года. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2171 проданному на аукционе Spink UK за 1500 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2016.

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