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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1710 года. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1710 года Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1710 года Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1710
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1710 года. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2171 проданному на аукционе Spink UK за 1500 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 225 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Heritage - June 2, 2022
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе CNG - June 23, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе CNG - June 23, 2021
Продавец CNG
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Heritage - December 31, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1710 на аукционе Heritage - December 31, 2020
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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