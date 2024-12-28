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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1710 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1710 Третий тип портрета
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1710 После объединения
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 37

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1710 Розы и перья в углах
Средняя цена 240 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1710 Третий тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 440 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1710 Четвёртый тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 230 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 пенсов 1710 Розы и перья в углах
Средняя цена 410 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1710
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1710
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1710
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1710
Средняя цена
Продажи
0 0
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