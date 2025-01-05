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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1710 года (Великобритания, Анна)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1710
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1710 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 350 GBP. Торги состоялись 20 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Auction World (1)
  • Heritage (1)
Великобритания 3 пенса 1710 на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 32000 JPY
Великобритания 3 пенса 1710 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Великобритания 3 пенса 1710 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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