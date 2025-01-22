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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 3 пенса Анны - Великобритания

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3 пенса 1703-1713

Год Знак Описание Продажи Продажи
1703 0 11704 0 51705 0 01706 0 21707 0 21708 0 01709 0 31710 0 21713 0 7
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