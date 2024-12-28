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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1703 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 3 пенса 1703 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 3 пенса 1703 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1703
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1703 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 70 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

Сохранность
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  • Höhn (1)
Великобритания 3 пенса 1703 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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