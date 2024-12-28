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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1703 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1703 До объединения VIGO
Средняя цена 450000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 гинея 1703 Первый тип портрета VIGO
Средняя цена 95000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1703 До объединения VIGO
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1703 Первый тип портрета
Средняя цена 5000 $
Продажи
2 229
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1703
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1703 VIGO
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 184
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1703 Второй тип портрета VIGO
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 138
Аверс
Реверс
6 пенсов 1703 VIGO
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 219
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1703
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1703
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1703
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1703
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
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