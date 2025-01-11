Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1703 года (Великобритания, Анна)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1703
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1703 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Spink UK за 8200 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 марта 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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