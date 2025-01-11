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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1703 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1703 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1703 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1703
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1703 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Spink UK за 8200 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность FR
Цена
466 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
4750 $
Цена в валюте аукциона 4750 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Heritage - March 1, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Heritage - March 1, 2018
Продавец Heritage
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Heritage - March 23, 2017
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Heritage - March 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 29, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 29 сентября 2009
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Heritage - September 13, 2009
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1703 на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1703 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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