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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1703 года "До объединения". VIGO (Великобритания, Анна)

Разновидность: VIGO

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1703 года "До объединения" VIGO - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 гинеи 1703 года "До объединения" VIGO - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1703
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1703 года "До объединения". VIGO. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 32206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 55200 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1703 "До объединения" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
14001 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1703 "До объединения" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1703 "До объединения" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
55200 $
Цена в валюте аукциона 55200 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1703 "До объединения" на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1703 "До объединения" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1703 "До объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1703 "До объединения" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - August 30, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 30 августа 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1703 "До объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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