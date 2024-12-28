Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1703 года "До объединения". VIGO (Великобритания, Анна)
Разновидность: VIGO
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1703
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1703 года "До объединения". VIGO. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 32206 проданному на аукционе Heritage Auctions за 55200 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- DNW (1)
- Heritage (1)
- New York Sale (1)
- SINCONA (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
14001 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
55200 $
Цена в валюте аукциона 55200 USD
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1703 "До объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск