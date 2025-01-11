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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1713 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 3 пенса 1713 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 3 пенса 1713 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1713
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1713 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2223 проданному на аукционе Downies за 350 AUD. Торги состоялись 15 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе Downies - July 20, 2017
Продавец Downies
Дата 20 июля 2017
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 120 AUD
Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 3 пенса 1713 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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