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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1713 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1713 После объединения
Средняя цена 55000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 гинеи 1713 После объединения
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 гинея 1713 Третий тип портрета
Средняя цена 2400 $
Продажи
3 149
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1713 После объединения
Средняя цена 4700 $
Продажи
1 46

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1713 Третий тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 151
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1713
Средняя цена 570 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1713 Розы и перья в углах
Средняя цена 550 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1713 Четвёртый тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 580 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1713
Средняя цена 430 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1713
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пенса 1713
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1713
Средняя цена 180 $
Продажи
0 3
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