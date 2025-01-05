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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1713 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1713 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1713 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1713
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1713 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 427 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1713 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1713 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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