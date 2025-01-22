1 крона 1713 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1713 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 34097 проданному на аукционе Heritage Auctions за 45600 USD. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность UNC (9) AU (28) XF (43) VF (55) F (11) VG (2) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (5) AU53 (4) AU50 (8) XF45 (7) XF40 (1) VF30 (3) VF25 (2) DETAILS (7) Сервис PCGS (11) NGC (42)

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