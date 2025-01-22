Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1713 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 30,1 гр
- Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 крона
- Год 1713
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1713 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 34097 проданному на аукционе Heritage Auctions за 45600 USD. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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