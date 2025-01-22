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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1713 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 30,1 гр
  • Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 крона
  • Год 1713
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1713 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 34097 проданному на аукционе Heritage Auctions за 45600 USD. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 29, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - August 12, 2024
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - August 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - August 12, 2024
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - August 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 крона 1713 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крона 1713 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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