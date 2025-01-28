Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 1 крона Анны - Великобритания
1 крона 1703-1707Первый тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1703 2 2291705 Перья в углах 0 271706 Розы и перья в углах 0 501707 Розы и перья в углах. До объединения 2 161
1 крона 1707-1708Второй тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1707 E После объединения 0 2901707 После объединения 1 961708 E 0 1201708 0 751708 Перья в углах 1 89
1 крона 1713Третий тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1713 Розы и перья в углах 1 151
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