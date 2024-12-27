Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1707 года "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 30,1 гр
- Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 крона
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1707 года "Второй тип портрета". После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 35671 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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