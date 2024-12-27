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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1707 года "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 1 крона 1707 года "Второй тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 крона 1707 года "Второй тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 30,1 гр
  • Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 крона
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1707 года "Второй тип портрета". После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 35671 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность VF
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 110000 JPY
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - April 11, 2023
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - April 11, 2023
Продавец Spink
Дата 11 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе CMA Auctions - November 27, 2022
Продавец CMA Auctions
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 крона 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крона 1707 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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