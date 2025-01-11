Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1706 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 30,1 гр
- Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 крона
- Год 1706
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1706 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3196 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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