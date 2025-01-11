1 крона 1706 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1706 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

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