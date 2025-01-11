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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1706 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

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Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 30,1 гр
  • Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 крона
  • Год 1706
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1706 года "Первый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
4318 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3196 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность FR
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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