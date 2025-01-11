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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1706 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1706 До объединения
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 гиней 1706 После объединения
Средняя цена 73000 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1 гинея 1706 Первый тип портрета
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1706 Первый тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1706 Розы и перья в углах
Средняя цена 470 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1706
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1706
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1706
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1706
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
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