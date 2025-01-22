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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1706 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 3 пенса 1706 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 3 пенса 1706 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1706
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1706 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 550 USD. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 3 пенса 1706 на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность F
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 3 пенса 1706 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 1, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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