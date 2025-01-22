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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1706 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1706 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1706 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Bertolami Fine Art

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1706
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1706 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 240 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
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  • Bertolami (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1706 на аукционе Bertolami - June 12, 2022
Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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