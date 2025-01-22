Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1706 года "До объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,93 гр
- Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 5 гиней
- Год 1706
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1706 года "До объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (2)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
91049 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
408000 $
Цена в валюте аукциона 408000 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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