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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1706 года "До объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 5 гиней 1706 года "До объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 5 гиней 1706 года "До объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,93 гр
  • Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1706
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1706 года "До объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408000 USD. Торги состоялись 8 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
91049 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
408000 $
Цена в валюте аукциона 408000 USD
Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе GINZA - November 23, 2019
Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе Spink - December 1, 2010
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе UBS - September 5, 2007
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1706 "До объединения" на аукционе UBS - January 30, 2001
Продавец UBS
Дата 30 января 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1706 "До объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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