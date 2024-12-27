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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1706 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 гинея 1706 года "Первый тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1706 года "Первый тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1706
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1706 года "Первый тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31114 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Великобритания 1 гинея 1706 "Первый тип портрета" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1892 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Великобритания 1 гинея 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1 гинея 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Великобритания 1 гинея 1706 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

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