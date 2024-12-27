Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1706 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1706
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1706 года "Первый тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31114 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1892 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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