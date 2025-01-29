Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1706 года (Великобритания, Анна)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал Пенни
- Год 1706
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1706 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 7628 проданному на аукционе Spink UK за 120 GBP. Торги состоялись 18 ноября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Spink (2)
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