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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты Пенни Анны - Великобритания

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Пенни 1703-1713

Год Знак Описание Продажи Продажи
1703 0 31705 0 11706 0 21708 0 21709 0 101710 0 01713 0 3
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