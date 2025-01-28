Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1713 года (Великобритания, Анна)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал Пенни
- Год 1713
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1713 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2135 проданному на аукционе MDC Monaco за 3800 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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