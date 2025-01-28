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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1713 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - Пенни 1713 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - Пенни 1713 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал Пенни
  • Год 1713
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1713 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2135 проданному на аукционе MDC Monaco за 3800 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1713 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания Пенни 1713 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1713 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания Пенни 1713 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1713 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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