Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1709 года (Великобритания, Анна)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал Пенни
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1709 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1443 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 192 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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