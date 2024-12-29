flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1709 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - Пенни 1709 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - Пенни 1709 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал Пенни
  • Год 1709
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1709 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1443 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 192 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • CNG (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (2)
  • London Coins (1)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Пенни 1709 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Heritage - September 18, 2014
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Heritage - September 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1709 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1709 на аукционе CNG - August 3, 2011
Продавец CNG
Дата 3 августа 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1709 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1709 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть