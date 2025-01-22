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Великобритания
1709
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
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Анна
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Георг I
1714-1727
Георг II
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Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Великобритания
1709
Монеты Великобритании 1709 года
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Золотые монеты
5 гиней 1709 После объединения
Средняя цена
77000 $
Продажи
0
26
2 гинеи 1709 После объединения
Средняя цена
11000 $
Продажи
1
29
1 гинея 1709 Второй тип портрета
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
27
1 гинея 1709 Второй тип портрета
Слон и замок
Средняя цена
8900 $
Продажи
0
12
1/2 гинеи 1709 После объединения
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
5
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1709
Средняя цена
320 $
Продажи
0
84
1/2 кроны (Полукрона) 1709 E
Средняя цена
520 $
Продажи
0
15
1 шиллинг 1709 Третий тип портрета
Средняя цена
430 $
Продажи
0
154
1 шиллинг 1709 E * Эдинбургский портрет
Средняя цена
840 $
Продажи
0
20
1 шиллинг 1709 E Эдинбургский портрет
Средняя цена
880 $
Продажи
0
6
4 пенса (1 Грот) 1709
Средняя цена
80 $
Продажи
0
1
3 пенса 1709
Средняя цена
65 $
Продажи
0
3
2 пенса 1709
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пенни 1709
Средняя цена
100 $
Продажи
0
10
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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