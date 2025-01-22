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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1709 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1709 После объединения
Средняя цена 77000 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 гинеи 1709 После объединения
Средняя цена 11000 $
Продажи
1 29
Аверс
Реверс
1 гинея 1709 Второй тип портрета
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 гинея 1709 Второй тип портрета Слон и замок
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1709 После объединения
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1709
Средняя цена 320 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1709 E
Средняя цена 520 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1709 Третий тип портрета
Средняя цена 430 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1709 E * Эдинбургский портрет
Средняя цена 840 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1709 E Эдинбургский портрет
Средняя цена 880 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1709
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1709
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пенса 1709
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1709
Средняя цена 100 $
Продажи
0 10
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