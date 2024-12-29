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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1709 года E "Эдинбургский портрет" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1709 года E "Эдинбургский портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1709 года E "Эдинбургский портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1709
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1709 года "Эдинбургский портрет" со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
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  • Spink (4)
Великобритания 1 шиллинг 1709 E "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1709 E "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1709 E "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E "Эдинбургский портрет" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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