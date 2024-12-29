Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1709 года E "Эдинбургский портрет" (Великобритания, Анна)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1709 года "Эдинбургский портрет" со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 7 июля 2021.
Сохранность
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
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