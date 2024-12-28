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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 1 шиллинг Анны - Великобритания

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1 шиллинг 1702

Первый тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи
1702 0 521702 Перья в углах 0 281702 VIGO 0 74
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1 шиллинг 1703-1707

Второй тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи
1703 VIGO 0 1381704 0 91704 Перья в углах 0 211705 0 131705 Перья в углах 0 431705 Розы и перья в углах 0 281707 Розы и перья в углах. До объединения 0 12
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1 шиллинг 1707-1708

Второй тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи
1707 E После объединения 0 251707 E * После объединения 0 61708 E 0 21708 E * 0 201708 Розы и перья в углах 0 12
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1 шиллинг 1707-1711

Третий тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи
1707 После объединения 0 851707 После объединения. Перья в углах 0 201707 E После объединения 0 171708 0 3721708 Перья в углах 1 551708 Розы и перья в углах 0 191708 E 0 31709 0 1541710 Розы и перья в углах 0 261711 1 59
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1 шиллинг 1707-1709

Эдинбургский портрет
Год Знак Описание Продажи Продажи
1707 E * После объединения 0 01708 E * 0 181709 E * 0 201709 E 0 6
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1 шиллинг 1710-1714

Четвёртый тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи
1710 Розы и перья в углах 0 101711 0 1971712 Розы и перья в углах 0 421713 Розы и перья в углах 0 301714 Розы и перья в углах 0 45
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