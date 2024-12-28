Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 1 шиллинг Анны - Великобритания
1 шиллинг 1702Первый тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1702 0 521702 Перья в углах 0 281702 VIGO 0 74
1 шиллинг 1703-1707Второй тип портрета
1 шиллинг 1707-1708Второй тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1707 E После объединения 0 251707 E * После объединения 0 61708 E 0 21708 E * 0 201708 Розы и перья в углах 0 12
1 шиллинг 1707-1711Третий тип портрета
1 шиллинг 1707-1709Эдинбургский портрет
Год Знак Описание Продажи Продажи1707 E * После объединения 0 01708 E * 0 181709 E * 0 201709 E 0 6
1 шиллинг 1710-1714Четвёртый тип портрета
Год Знак Описание Продажи Продажи1710 Розы и перья в углах 0 101711 0 1971712 Розы и перья в углах 0 421713 Розы и перья в углах 0 301714 Розы и перья в углах 0 45
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