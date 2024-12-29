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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета". После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 29626 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
952 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - November 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе CNG - September 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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