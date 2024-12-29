Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета". После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 29626 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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