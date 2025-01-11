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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1708 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1708 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1708 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 700 GBP. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
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  • London Coins (4)
  • Morton & Eden (1)
  • NOONANS (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (2)
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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