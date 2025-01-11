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Великобритания
1708
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
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Анна
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Вильгельм IV
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Великобритания
1708
Монеты Великобритании 1708 года
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Золотые монеты
1 гинея 1708 Первый тип портрета
Средняя цена
750 $
Продажи
0
2
1 гинея 1708 Первый тип портрета
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 гинея 1708 Второй тип портрета
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
12
1 гинея 1708 Второй тип портрета
Слон и замок
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
2
1/2 гинеи 1708 После объединения
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
6
Серебряные монеты
1 крона 1708 E Второй тип портрета
Средняя цена
380 $
Продажи
0
120
1 крона 1708 Второй тип портрета
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
75
1 крона 1708 Второй тип портрета
Перья в углах
Средняя цена
1100 $
Продажи
1
89
1/2 кроны (Полукрона) 1708
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
141
1/2 кроны (Полукрона) 1708 E
Средняя цена
160 $
Продажи
0
51
1/2 кроны (Полукрона) 1708
Перья в углах
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
53
1 шиллинг 1708 E Второй тип портрета
Средняя цена
350 $
Продажи
0
2
1 шиллинг 1708 E * Второй тип портрета
Средняя цена
250 $
Продажи
0
20
1 шиллинг 1708 Второй тип портрета
Розы и перья в углах
Средняя цена
290 $
Продажи
0
12
1 шиллинг 1708 Третий тип портрета
Средняя цена
660 $
Продажи
0
372
1 шиллинг 1708 Третий тип портрета
Перья в углах
Средняя цена
610 $
Продажи
1
55
1 шиллинг 1708 Третий тип портрета
Розы и перья в углах
Средняя цена
430 $
Продажи
0
19
1 шиллинг 1708 E Третий тип портрета
Средняя цена
260 $
Продажи
0
3
1 шиллинг 1708 E * Эдинбургский портрет
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
18
6 пенсов 1708
Средняя цена
240 $
Продажи
0
12
6 пенсов 1708
Перья в углах
Средняя цена
380 $
Продажи
0
14
6 пенсов 1708 E
Средняя цена
110 $
Продажи
0
6
6 пенсов 1708 E *
Средняя цена
370 $
Продажи
0
2
6 пенсов 1708 E * Эдинбургский портрет
Средняя цена
120 $
Продажи
0
9
4 пенса (1 Грот) 1708
Средняя цена
130 $
Продажи
0
3
3 пенса 1708
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пенса 1708
Средняя цена
170 $
Продажи
0
3
Пенни 1708
Средняя цена
670 $
Продажи
0
2
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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