flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1708 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1708 Первый тип портрета
Средняя цена 750 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гинея 1708 Первый тип портрета Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1708 Второй тип портрета
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 гинея 1708 Второй тип портрета Слон и замок
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1708 После объединения
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1708 E Второй тип портрета
Средняя цена 380 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
1 крона 1708 Второй тип портрета
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1 крона 1708 Второй тип портрета Перья в углах
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 89
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1708
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 141
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1708 E
Средняя цена 160 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1708 Перья в углах
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1708 E Второй тип портрета
Средняя цена 350 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1708 E * Второй тип портрета
Средняя цена 250 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1708 Второй тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 290 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1708 Третий тип портрета
Средняя цена 660 $
Продажи
0 372
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1708 Третий тип портрета Перья в углах
Средняя цена 610 $
Продажи
1 55
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1708 Третий тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 430 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1708 E Третий тип портрета
Средняя цена 260 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1708 E * Эдинбургский портрет
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
6 пенсов 1708
Средняя цена 240 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
6 пенсов 1708 Перья в углах
Средняя цена 380 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
6 пенсов 1708 E
Средняя цена 110 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 пенсов 1708 E *
Средняя цена 370 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 пенсов 1708 E * Эдинбургский портрет
Средняя цена 120 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1708
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1708
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1708
Средняя цена 170 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1708
Средняя цена 670 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть