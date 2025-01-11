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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1708 года "Второй тип портрета". Слон и замок (Великобритания, Анна)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1708 года "Второй тип портрета" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1708 года "Второй тип портрета" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1708 года "Второй тип портрета". Слон и замок. Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность VG8 NGC
Цена
7800 $
Цена в валюте аукциона 7800 USD
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

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