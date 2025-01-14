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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1708 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1708 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1708 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1708 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1979 проданному на аукционе London Coins LTD за 260 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1708 на аукционе V. GADOURY - September 1, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1708 на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1708 на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1708 на аукционе Heritage - April 24, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1708 на аукционе Heritage - April 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 92 USD

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1708 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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