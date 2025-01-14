Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1708 года (Великобритания, Анна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1708 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1979 проданному на аукционе London Coins LTD за 260 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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