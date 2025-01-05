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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1708 года E * (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 6 пенсов 1708 года E * - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1708 года E * - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1708 года со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 440 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
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Великобритания 6 пенсов 1708 E * на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Великобритания 6 пенсов 1708 E * на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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