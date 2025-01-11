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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1708 года E * "Эдинбургский портрет" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1708 года E * "Эдинбургский портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1708 года E * "Эдинбургский портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Эдинбургский портрет" со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 11000 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2022.

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Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - June 1, 2024
Продавец St James’s
Дата 1 июня 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - June 3, 2023
Продавец St James’s
Дата 3 июня 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - June 11, 2022
Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage - October 7, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage - October 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage - June 29, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage - June 29, 2017
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1708 "Эдинбургский портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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