Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1708 года E * "Эдинбургский портрет" (Великобритания, Анна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Эдинбургский портрет" со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 11000 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 1 июня 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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