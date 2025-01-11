flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1708 года. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1708 года Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1708 года Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1708 года. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 750 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • London Coins (4)
  • Morton & Eden (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Davissons Ltd. - June 10, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Heritage - May 3, 2018
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Heritage - May 3, 2018
Продавец Heritage
Дата 3 мая 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе London Coins - December 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Heritage - September 6, 2011
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Heritage - September 6, 2011
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2011
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1708 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1708 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть