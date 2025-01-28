Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1708 года E "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Второй тип портрета" со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 425 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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