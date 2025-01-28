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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1708 года E "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1708 года E "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1708 года E "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Второй тип портрета" со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 425 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E "Второй тип портрета" на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1708 E "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1708 E "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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