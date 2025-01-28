flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1708 года E (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 6 пенсов 1708 года E - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1708 года E - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1708 года со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Spink UK за 620 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • London Coins (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Spink (1)
Великобритания 6 пенсов 1708 E на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 48 GBP
Великобритания 6 пенсов 1708 E на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Великобритания 6 пенсов 1708 E на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 E на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 E на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 E на аукционе Morton & Eden - July 3, 2012
Продавец Morton & Eden
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1708 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1708 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть