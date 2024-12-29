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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1708 года "Первый тип портрета". Слон и замок (Великобритания, Анна)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1708 года "Первый тип портрета" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1708 года "Первый тип портрета" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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