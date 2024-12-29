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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1708 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 крона 1708 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 крона 1708 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 30,1 гр
  • Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 крона
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1708 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Spink UK за 5000 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
6345 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Numismatic Fine Art GmbH - November 22, 2024
Продавец Numismatic Fine Art GmbH
Дата 22 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - June 8, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Roxbury’s - March 27, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1708 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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