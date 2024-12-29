Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1708 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 30,1 гр
- Чистого серебра (0,8952 oz) 27,8425 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 крона
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1708 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Spink UK за 5000 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatic Fine Art GmbH
Дата 22 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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