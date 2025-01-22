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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1708 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 6 пенсов 1708 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1708 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1708 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Stephen Album - May 17, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 17 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Davissons Ltd. - April 24, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Великобритания 6 пенсов 1708 на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Продавец Goldberg
Дата 8 февраля 2006
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1708 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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