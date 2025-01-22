Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1708 года (Великобритания, Анна)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1708 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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