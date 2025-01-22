Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1708 года E * "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Второй тип портрета" со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 1100 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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