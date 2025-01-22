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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1708 года E * "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1708 года E * "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1708 года E * "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Второй тип портрета" со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 1100 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 5, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - October 8, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1708 E * "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - October 8, 2015
Продавец Heritage
Дата 8 октября 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1708 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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