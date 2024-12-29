Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1708 года. Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1708 года. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Spink UK за 3800 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2539 $
Цена в валюте аукциона 2250 CHF
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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