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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1708 года. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1708 года Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1708 года Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1708 года. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 497 проданному на аукционе Spink UK за 3800 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
4823 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2539 $
Цена в валюте аукциона 2250 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1708 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1708 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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