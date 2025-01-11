Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1708 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1708 года "Первый тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 3567 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 748 USD. Торги состоялись 29 января 2012.
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