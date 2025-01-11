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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1708 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 гинея 1708 года "Первый тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1708 года "Первый тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1708 года "Первый тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 3567 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 748 USD. Торги состоялись 29 января 2012.

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Великобритания 1 гинея 1708 "Первый тип портрета" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1708 "Первый тип портрета" на аукционе Goldberg - February 1, 2012
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
748 $
Цена в валюте аукциона 748 USD
Великобритания 1 гинея 1708 "Первый тип портрета" на аукционе UBS - January 30, 2001
Продавец UBS
Дата 30 января 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1708 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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