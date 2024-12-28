Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 640 CHF
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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