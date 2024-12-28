flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (3)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (5)
  • Downies (1)
  • Heritage (10)
  • Heritage Eur (1)
  • London Coins (12)
  • Morton & Eden (2)
  • NOONANS (2)
  • Numismatica Ars Classica (2)
  • Sonntag (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (7)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 640 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1708 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть